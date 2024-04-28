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Самсонова и Бронцетти проиграли во втором круге парного разряда турнира в Мадриде

Самсонова и Бронцетти проиграли во втором круге парного разряда турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Людмила Самсонова и итальянка Лючия Бронцетти проиграли во втором круге парного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча против Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик завершилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 1:0 (10:8) в пользу американок.

Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 1 10
3 		7 7 0 8
         
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Бронцетти Л. Самсонова

Спортсменки провели на корте 1 час 45 минут. За это время Самсонова и Бронцетти реализовали 4 брейк-пойнта из 11 и выполнили одну подачу навылет. На счету Доулхайд и Кравчик 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и три эйса. Также каждая из пар допустила по три двойные ошибки.

Сетка парного разряда турнира в Мадриде

Напомним, вчера, 27 апреля, в личном разряде грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Людмила Самсонова проиграла американке Мэдисон Кис — 2:6, 3:6.

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