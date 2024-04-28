Самсонова и Бронцетти проиграли во втором круге парного разряда турнира в Мадриде

Российская теннисистка Людмила Самсонова и итальянка Лючия Бронцетти проиграли во втором круге парного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча против Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик завершилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 1:0 (10:8) в пользу американок.

Спортсменки провели на корте 1 час 45 минут. За это время Самсонова и Бронцетти реализовали 4 брейк-пойнта из 11 и выполнили одну подачу навылет. На счету Доулхайд и Кравчик 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и три эйса. Также каждая из пар допустила по три двойные ошибки.

Напомним, вчера, 27 апреля, в личном разряде грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Людмила Самсонова проиграла американке Мэдисон Кис — 2:6, 3:6.