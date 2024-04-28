«Давненько я не чувствовал таких нервов». Алькарас — о матче с Уайлдом

Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, прокомментировал своё выступление в матче третьего круга грунтового турнира «Мастерс» в Мадриде (Испания). Испанец в двух сетах обыграл 63-ю ракетку мира из Бразилии Тьяго Уайлда. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

«Думаю, я сыграл на хорошем уровне. Перед игрой я немного нервничал, потому что не знал, как себя поведёт моё предплечье. У Тьяго были большие шансы. Он сильно бьёт по мячу. Я не знал, как это скажется на моей травме. Очень доволен своим выступлением. В конце было сложно справиться с нервами. Давненько я не чувствовал таких нервов. Очень рад победить и получить ещё один шанс в следующем раунде», — сказал Алькарас в интервью на корте.

За выход в 1/4 финала соревнований Карлос Алькарас поборется с Ян-Леннардом Штруффом из Германии. Матч пройдёт завтра, 29 апреля.