Цонга одержал волевую победу над Гоффеном в финале турнира в Роттердаме

Француз Жо-Вильфрид Цонга завоевал титул в Роттердаме, одержав волевую победу над бельгийцем Давидом Гоффеном — 4:6, 6:4, 6:1.
Поединок продолжался 1 час 56 минут. Цонга выполнил 10 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Гоффена 3 подачи на вылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
Для Цонги это 13-й одиночный титул в карьере и второй на турнирах серии «ATP 500». Предыдущую победу на этих соревнованиях Жо-Вильфрид одержал больше семи лет назад — в Токио-2009.