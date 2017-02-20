Цонга: в последнее время я приложил много усилий для возвращения на этот уровень

Француз Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале турнира в Роттердаме.
«Очень рад — титул пришёл в нужный момент. В последние месяцы я приложил много усилий, чтобы вернуться на такой уровень. Отличная награда, и она поможет мне повысить ожидания от себя на оставшуюся часть сезона.
Я поменял подачу и много работал над бэкхендом, над приёмом. Кроме того, я сменил струны на ракетке. Это помогло мне улучшить игру и добиться хороших результатов. Буду стараться играть всё лучше и лучше. Сегодня во втором сете я сумел заиграть агрессивнее, и это помогло мне победить», — приводит слова спортсмена официальный сайт ATP.