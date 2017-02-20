Димитров поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP

В новой версии чемпионской гонки ATP от 20 февраля болгарин Григор Димитров поднялся на вторую строчку, француз Жо-Вильфрид Цонга — на четвёртую, японец Кей Нисикори — на восьмую, американец Райан Харрисон — на 10-ю. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 28-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 20 февраля
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2000.
2 (3). Григор Димитров (Болгария) — 1310.
3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1245.
4 (7). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 995.
5 (5). Давид Гоффен (Бельгия) — 830.
6 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 810.
7 (6). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 520.
8 (14). Кей Нисикори (Япония) — 480.
9 (8). Милош Раонич (Канада) — 450.
10 (37). Райан Харрисон (США) — 427.
…
28 (23). Даниил Медведев (Россия) — 245…
32 (26). Андрей Рублёв (Россия) — 224…
95 (77). Андрей Кузнецов (Россия) — 100.