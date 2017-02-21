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175 лет назад 2016
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Рублёв в двух сетах проиграл Марченко в первом круге турнира в Марселе

21 февраля 2017, вторник. 15:53. Теннис
Россиянин Андрей Рублёв (Q) не сумел пробиться во второй круг турнира в Марселе, проиграв украинцу Илье Марченко со счётом 1:6, 6:7 (6:8). 19-летний уроженец Москвы 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Ильи 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Марченко в Марселе.

За выход в четвертьфинал Марченко поспорит с французом Жо-Вильфридом Цонгой (2).

В ещё одном матче первого круга немец Ян-Леннард Штруфф обыграл француза Жереми Шарди со счётом 6:3, 7:5.
Марсель 2017 . 1-й круг
21 февраля 2017 года, вторник. 14:10 МСК
Андрей
Рублёв
Илья
Марченко
1:6 6:7

Марсель 2017 . 1-й круг
21 февраля 2017 года, вторник. 14:00 МСК
Жереми
Шарди
Ян-Леннард
Штруфф
3:6 5:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Жереми Шарди Жо-Вильфрид Цонга Илья Марченко
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