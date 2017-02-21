Рублёв в двух сетах проиграл Марченко в первом круге турнира в Марселе

Россиянин Андрей Рублёв (Q) не сумел пробиться во второй круг турнира в Марселе, проиграв украинцу Илье Марченко со счётом 1:6, 6:7 (6:8). 19-летний уроженец Москвы 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Ильи 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Марченко в Марселе.
За выход в четвертьфинал Марченко поспорит с французом Жо-Вильфридом Цонгой (2).
В ещё одном матче первого круга немец Ян-Леннард Штруфф обыграл француза Жереми Шарди со счётом 6:3, 7:5.