Фоньини победил Робредо, Рамос разгромил Робера на турнире в Рио-де-Жанейро

Итальянецс победы стартовал на турнире в Рио-де-Жанейро. В первом круге он обыграл испанского ветерана— 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 19 минут, и за это время Фоньини подал 1 эйс, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.Следующим соперником Фабио будет ещё один испанец(5), который в первом раунде разгромил француза— 6:2, 6:0. Этот поединок длился 62 минуты. На счету Рамоса 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.Во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро также вышли испанец Пабло Карреньо-Буста (4) и бразилец Тьяго Монтейро.