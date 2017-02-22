Фоньини победил Робредо, Рамос разгромил Робера на турнире в Рио-де-Жанейро

Итальянец Фабио Фоньини с победы стартовал на турнире в Рио-де-Жанейро. В первом круге он обыграл испанского ветерана Томми Робредо — 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 19 минут, и за это время Фоньини подал 1 эйс, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.
Следующим соперником Фабио будет ещё один испанец Альберт Рамос (5), который в первом раунде разгромил француза Стефана Робера — 6:2, 6:0. Этот поединок длился 62 минуты. На счету Рамоса 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
Во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро также вышли испанец Пабло Карреньо-Буста (4) и бразилец Тьяго Монтейро.