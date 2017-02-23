Блинкова проиграла Бабош в Будапеште, не реализовав ни одного брейк-пойнта из 10

Россиянка Анна Блинкова (Q) во втором круге турнира в Будапеште уступила местному лидеру посева Тиме Бабош (1) со счётом 3:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. 18-летняя москвичка, занимающая 148-е место в рейтинге WТА, не реализовала ни одного брейк-пойнта из 10, проиграв 3 гейма на своей подаче.
В четвертьфинале Бабош сыграет либо с немкой Тамарой Корпач (Q), либо с француженкой Осеан Доден (7).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Бабош — Блинкова в Будапеште