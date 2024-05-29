Янник Ноа будет капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера с 2025 года

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и третья в одиночном, чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 французский теннисист Янник Ноа станет новым капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера с 2025 года. Он будет противником восьмикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Андреа Агасси, который ранее возглавил сборную мира. Соответствующая информация появилась в официальных социальных сетях соревнований.

Напомним, в этом розыгрыше Кубка Лэйвера капитаном сборной мира является семикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой, который занимает это место с момента появления выставочного турнира в 2017-м. В свою очередь, сборную Европы до смены капитана в 2025 году также продолжит возглавлять 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

Отметим, что новые капитаны приступят к своим обязанностям с Кубка Лэйвера — 2025, который состоится в Сан-Франциско (США).