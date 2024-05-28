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Арина Соболенко повторила уникальное достижение Азаренко на турнирах «Большого шлема»

Арина Соболенко повторила уникальное достижение Азаренко на турнирах «Большого шлема»
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко добилась очередного статистического достижения после успешного старта на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, в матче первого круга «РГ» Соболенко (2) со счётом 6:1, 6:2 обыграла россиянку Эрику Андрееву.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 17:30 МСК
Эрика Андреева
100
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Соболенко стала первой теннисисткой с 2013 года, которой удалось выиграть свои первые восемь матчей на турнирах «Большого шлема» на старте двух сезонов подряд. То есть семь игр на Открытом чемпионате Австралии (это титул) и стартовый матч на «Ролан Гаррос».

В последний раз в WTA-туре подобного добивалась соотечественница Соболенко Виктория Азаренко. Она два года подряд выигрывала по восемь первых матчей на мэйджорах в сезонах-2012 и 2013.

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