Соболенко: для меня лучший способ снять напряжение — быть весёлой и хорошо проводить время

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как справляется с напряжением во время турниров «Большого шлема».

«Всё приходит с опытом. Первый раз, когда я приехала сюда, был очень напряжённым, потому что это турнир «Большого шлема». С годами ты понимаешь, что это обычный турнир и тебе нужно хорошо провести время и быть позитивной. Для меня лучший способ снять напряжение — быть весёлой и хорошо проводить время. Вот так я думаю, я такая, какая есть», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Сегодня, 28 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2024 Соболенко разгромила 100-ю ракетку мира, 19-летнюю российскую теннисистку Эрику Андрееву. Отметим, что Соболенко – прошлогодняя полуфиналистка Открытого чемпионата Франции.