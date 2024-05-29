Джокович объяснил, почему пришёл смотреть матч Надаля со Зверевым на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему пришёл с Карлосом Алькарасом и Игой Свёнтек в качестве зрителя матча Рафаэль Надаль – Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 5
|3
«Мы все хотели взглянуть на этот, возможно, уникальный момент, который может стать для Надаля последним, но, как кажется, это ещё не всё.
Я не припомню, когда в последний раз я вообще смотрел вживую какие-либо матчи такого уровня, за исключением, конечно, матчей Кубка Дэвиса. Было здорово. Я видел, вы знаете, Ига была там, Алькарас был там, мы все наслаждались теннисом», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Стоит отметить, что для 37-летнего Надаля «Ролан Гаррос» — самый успешный ТБШ в карьере. Он выигрывал его 14 раз. Однако в этом году Рафаэль впервые в карьере проиграл в первом круге грунтового мэйджора (18-1).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 3
|4
Джоковичу во время автографа попали в голову бутылкой:
- 29 мая 2024
-
04:29
-
04:15
-
04:09
-
01:53
-
01:16
-
00:56
-
00:49
-
00:40
-
00:36
-
00:16
-
00:07
-
00:04
- 28 мая 2024
-
23:57
-
23:46
-
23:45
-
23:36
-
23:23
-
23:17
-
22:56
-
22:46
-
22:40
-
22:39
-
22:21
-
21:58
-
21:57
-
21:51
-
21:32
-
21:24
-
21:17
-
21:08
-
21:02
-
21:00
-
20:51
-
20:48
-
20:46