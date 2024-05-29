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Джокович объяснил, почему пришёл смотреть матч Надаля со Зверевым на «Ролан Гаррос»

Джокович объяснил, почему пришёл смотреть матч Надаля со Зверевым на «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему пришёл с Карлосом Алькарасом и Игой Свёнтек в качестве зрителя матча Рафаэль Надаль Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:20 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 5 3
             
Рафаэль Надаль
275
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Мы все хотели взглянуть на этот, возможно, уникальный момент, который может стать для Надаля последним, но, как кажется, это ещё не всё.

Я не припомню, когда в последний раз я вообще смотрел вживую какие-либо матчи такого уровня, за исключением, конечно, матчей Кубка Дэвиса. Было здорово. Я видел, вы знаете, Ига была там, Алькарас был там, мы все наслаждались теннисом», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Стоит отметить, что для 37-летнего Надаля «Ролан Гаррос» — самый успешный ТБШ в карьере. Он выигрывал его 14 раз. Однако в этом году Рафаэль впервые в карьере проиграл в первом круге грунтового мэйджора (18-1).

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Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
4 		6 3 4
             
Пьер-Юг Эрбер
142
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024

Джоковичу во время автографа попали в голову бутылкой:

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