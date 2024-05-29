Джокович объяснил, почему пришёл смотреть матч Надаля со Зверевым на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему пришёл с Карлосом Алькарасом и Игой Свёнтек в качестве зрителя матча Рафаэль Надаль – Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

«Мы все хотели взглянуть на этот, возможно, уникальный момент, который может стать для Надаля последним, но, как кажется, это ещё не всё.

Я не припомню, когда в последний раз я вообще смотрел вживую какие-либо матчи такого уровня, за исключением, конечно, матчей Кубка Дэвиса. Было здорово. Я видел, вы знаете, Ига была там, Алькарас был там, мы все наслаждались теннисом», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Стоит отметить, что для 37-летнего Надаля «Ролан Гаррос» — самый успешный ТБШ в карьере. Он выигрывал его 14 раз. Однако в этом году Рафаэль впервые в карьере проиграл в первом круге грунтового мэйджора (18-1).

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