Бабош: о Блинковой знала лишь то, что она юная теннисистка, играющая агрессивно

Венгерка Тимя Бабош прокомментировала свою победу над россиянкой Анной Блинковой во втором круге турнира в Будапеште со счётом 6:3, 6:2.
«Начало матча получилось непростым для меня. Я не знала свою соперницу, только то, что она юная теннисистка, которая играет очень агрессивно. Я старалась сосредоточиться на своей подаче, пыталась определить её сильные удары и слабые стороны. После этого я начала формировать тактику. Я довольна тем, как прошёл матч, так как по ходу заиграла увереннее и в целом показала хороший теннис.
В матче было немало сложных ситуациях. В самом начале было 0:40, в начале второго сета также было нелегко, но я смогла выполнить ряд прекрасных подач и действовала агрессивно. В дальнейшем я не давала ей возможности сделать брейк. Думаю, это было ключевым моментом, особенно во втором сете — удерживать свою победу и играть уверенно», — цитирует Бабош официальный сайт тура.