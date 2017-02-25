Сок: прошлые победы над Янгом придают мне уверенности в себе

Американец Джек Сок оценил свою игру в четвертьфинале турнира в Делрэй Бич, в котором он победил своего соотечественника Стива Джонсона со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
«Первый сет отличался от наших обычных матчей обилием брейков, но я рад, что смог сделать на брейк больше и выиграть первую партию. Мы играем в похожем стиле, так что наши встречи всегда получаются равными и упорными.
Что касается матча с Янгом, то я веду в личном противостоянии, и это всегда придаёт уверенность. Конечно, он постарается что-то изменить, но я знаю, как должен играть, и постараюсь воплотить это на корте», — приводит слова Сока официальный сайт АТР.