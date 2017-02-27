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Цонга стал седьмой ракеткой мира

27 февраля 2017, понедельник. 09:10. Теннис
В обновлённом рейтинге ATP от 27 февраля француз Жо-Вильфрид Цонга поднялся на седьмую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 50-й позиции.

Рейтинг ATP. 27 февраля

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11 540.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9735.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5195.
4 (4). Милош Раонич (Канада) – 5080.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4730.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4115.
7 (11). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3480.
8 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3410.
9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3375.
10 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260.

50 (48). Карен Хачанов (Россия) — 895…
57 (64). Даниил Медведев (Россия) — 797…
58 (61). Андрей Кузнецов (Россия) – 790…
83 (87). Михаил Южный (Россия) – 631…
94 (95). Константин Кравчук (Россия) — 604.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жо-Вильфрид Цонга Карен Хачанов
Новости. Теннис
27 февраля 2017, понедельник
11:58 Федерер: я не считаю себя фаворитом турнире в Дубае
11:41 Донской вышел в основную сетку турнира в Дубае
10:46 Цонга: просто потрясающе, что мне удалось выиграть два турнира подряд
10:42 Раонич: мне очень обидно, ведь я был всего в одном матче от титула
10:32 Сок: я ощущал бы больше радости, если бы добыл титул на корте
10:09 Маррей: хочу лучше выступить в этот период сезона, чем в прошлом году
09:56 Карреньо-Буста: Тим обязательно выиграет ещё немало титулов в ближайшие годы
09:51 Тим: в Рио-де-Жанейро я провёл пять очень хороших матчей
09:47 Рууд поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, Медведев — второй
09:13 Тим поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP
09:10 Цонга стал седьмой ракеткой мира
09:08 Свитолина поднялась на вторую позицию в чемпионской гонке WTA
09:07 Свитолина стала 10-й ракеткой мира
09:02 Текстовая онлайн-трансляция матча Баутиста-Агут — Хачанов в Дубае
01:02 Тим впервые взял титул в Рио-де-Жанейро, победив Карреньо-Бусту
00:25 Джокович может сыграть с Дель Потро уже во 2-м круге турнира в Акапулько
26 февраля 2017, воскресенье
23:23 Клаасен и Рам выиграли турнир в Делрэй-Бич в парном разряде
22:00 Раонич не сыграет в финале турнира в Делрэй-Бич, Сок — победитель
21:09 Павлюченкова не сыграет в Акапулько из-за травмы
20:53 Бабош: на этой неделе в Будапеште я нашла себя и свою игру
19:58 Монова разгромила Силич и выиграла турнир ITF в Москве
18:42 Победив в Марселе, Цонга выиграл второй турнир подряд в 2017 году
17:51 Бабош выиграла турнир в Будапеште, завоевав второй титул в карьере
16:52 Беннето и Маю завоевали титул на турнире в Марселе в парном разряде
15:05 Калинская сыграет с Гарсией на старте турнира в Куала-Лумпуре
14:43 Се Шувэй и Калашникова — чемпионки турнира в Будапеште в парном разряде
12:44 Тим: сейчас я лучше, чем был год назад
12:39 Сок: я чувствую себя сильным и физически, и психологически
11:52 Дель Потро: трудно обыгрывать топ-теннисистов, когда не готов на 100 %
11:47 Раонич: старался не давать дель Потро времени и бить ему под левую руку
11:06 Пуи: не хочу довольствоваться финалом турнира в Марселе
10:37 Калинская вышла в основную сетку турнира в Куала-Лумпуре
10:33 Цонга: хочу, чтобы Пуи победил в Марселе, но не в этот раз
10:04 Карреньо-Буста и Куэвас выиграли турнир в Рио-де-Жанейро в паре
09:52 Кравчук проиграл Фритцу в квалификации турнира в Акапулько
06:05 Раонич победил дель Потро на пути в финал турнира в Делрэй-Бич
03:11 Карреньо-Буста и Тим сразятся за победу на турнире в Рио-де-Жанейро
01:06 Макарова: в Дубае мы получали удовольствие от пребывания на корте, от своей игры
01:04 Сок победил Янга в полуфинале турнира в Делрэй-Бич
00:51 Тим легко обыграл Рамоса в полуфинале турнира в Рио-де-Жанейро
00:47 Веснина: после дождя было ощущение, что я не вижу мяч и мне нужны очки
00:23 Возняцки: для меня это были две очень хорошие недели
25 февраля 2017, суббота
23:48 Свитолина: войти в топ-10 невероятно само по себе, а после титула — ещё лучше
23:27 На старте турнира в Сан-Паулу Карреньо-Буста сыграет с Себальосом либо Соузой
22:34 Благодаря победе в Дубае Свитолина впервые в карьере войдёт в топ-10
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