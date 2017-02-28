Уотсон одолела Маттек-Сэндс на старте турнира в Акапулько

Британка Хитер Уотсон вышла во второй круг турнира в Акапулько, обыграв американку Бетани Маттек-Сэндс (Q) со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 48 минут. Хитер трижды подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Бетани 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Уотсон поспорит с француженкой Кристиной Младенович (2).
Француженка Полин Пармантье одолела американку Николь Гиббз — 7:5, 6:7 (6:8), 6:2. Американка Шелби Роджерс оказалась сильнее своей соотечественницы Луизы Чирико — 6:2, 6:2. Бельгийка Кирстен Флипкенс обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (WC) со счётом 7:5, 6:7 (1:7), 6:1.