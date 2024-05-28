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Видеообзор матча Эрики Андреевой с Ариной Соболенко на старте «Ролан Гаррос» — 2024

Видеообзор матча Эрики Андреевой с Ариной Соболенко на старте «Ролан Гаррос» — 2024
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100-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2024.

В матче первого раунда старшая из сестёр Андреевых со счётом 1:6, 2:6 проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко (2).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча Эрика Андреева – Арина Соболенко на «Ролан Гаррос».

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF).

Встреча Эрики Андреевой с Соболенко продлилась 1 час и 9 минут. В её рамках россиянка два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

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