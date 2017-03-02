Донской: если бы Федерер сыграл лучше, у меня было бы мало шансов даже на сет

Россиянин, который во втором круге турнира в Дубае сенсационно победил швейцарцасо счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5), рассказал о ходе матча.«Играть с Роджером было непросто психологически, потому что весь стадион болел за него. Хотя я всегда хотел сыграть с такой легендой. Я хотел на равных начать матч и постепенно войти в игру. Это не совсем получилось. Но во втором сете я заиграл спокойнее и действовал увереннее.Миша Южный сидел на трибуне и поддерживал меня, говорил: „Давай, давай, двигай ногами!“. Понятно, что Федерер не показал свой лучший теннис. Если бы он это сделал, то у меня было бы мало шансов выиграть даже один сет.Конечно, я очень рад. Уверен, что попозже придут и более сильные эмоции. Однако турнир продолжается, надо готовиться к следующему матчу», — заявил Донской в эфире программы «Все на матч!».