Младенович: я исправила проблемы на подаче и допустила лишь 5 двойных ошибок

Французская теннисистка Кристина Младенович поделилась впечатлениями после победы в четвертьфинале турнира в Акапулько над Кирстен Флипкенс из Бельгии со счётом 6:4, 6:3.
«Я была так рада победе во втором круге и тому, что моя работа приносит результат. Я выиграла матч за 3 часа 30 минут и утром чувствовала себя нормально. Мой физиотерапевт проделал прекрасную работу. Мы завершили матч поздно, но преимущество выступления в Акапулько в том, что у тебя есть почти целый день на отдых. Сегодня я даже не разминалась.
Я провела отличный матч. Сумела исправить проблемы на подаче, ведь вчера у меня было 20 двойных ошибок. Сегодня лишь пять! В матче с Кирстен мне нужно было играть стабильно, потому что она действует разнообразно. Контролировать её резаные удары нелегко», — цитирует Младенович официальный сайт тура.