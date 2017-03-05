Цуренко: теперь у меня три из трёх в финалах — это отличный результат

Украинка Леся Цуренко поделилась впечатлениями от победы над француженкой Кристиной Младенович со счётом 6:1, 7:5 в финале турнира в Акапулько.
«Я очень рада такому началу сезона. Я дошла до полуфинала в Хобарте, а теперь выиграла турнир в Акапулько. Теперь у меня три из трёх в финалах, это отличный результат. Всегда приятно побеждать, тем более на таком классном турнире.
Финал был очень трудным. В первом сете я чувствовала себя комфортно, но во втором стала нервничать. Соперница прибавила, а я начала думать о трофее, из-за чего занервничала. Она заставляла меня играть в мой лучший теннис. Я делала всё, что могла, и это принесло результат», — приводит слова Цуренко официальный сайт WТА.