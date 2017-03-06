Америка сыграет с остальным миром в честь Всемирного дня тенниса

6 марта в нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гарден» пройдёт выставочный турнир, приуроченный ко Всемирному дню тенниса. Участники разбиты на две команды – Америки и остального мира, сообщается на странице мини-турнира.
За Америку сыграют Энди Роддик, Джек Сок, Винус Уильямс и Хуан-Мартин дель Потро. За остальной мир — Ллейтон Хьюитт, Ник Кирьос, Гарбинье Мугуруса и Кей Нисикори.
Команды проведут шесть матчей: мужскую пару, микст, встречу в женском одиночном разряде и три поединка в мужском одиночном разряде. Каждый матч будет проходить до пяти выигранных геймов без счёта «больше». Победа в отдельном матче даст команде одно очко в общем счёте встречи.