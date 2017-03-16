Хаас: Федерер сказал, что не знает, как я смог пройти через все эти травмы

Бывшая вторая ракетка мира немецпризнался, что ему было трудно вернуться в теннис после многочисленных травм.«Я перенёс девять операций (плечо, бедро, нога, локоть, колено). Я потерял из-за этого четыре года. Часто я спрашиваю себя, каким духом я должен обладать, чтобы вернуться после всего этого. Мы разговаривали об этом с Федерером, и он сказал, что не знает, как мне удаётся через всё это проходить. В прошлом сезоне он перенёс операцию и через 10-12 дней уже был на корте. У меня никогда не было такого короткого восстановления, минимум пять-шесть месяцев», — приводит слова Хааса L'Equipe.