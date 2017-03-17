Возняцки: я боролась до конца, но этого оказалось недостаточно

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала своё поражение от француженки Кристины Младенович в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.
«Долгое время я чувствовала, что контролирую ситуацию на корте, но иногда так бывает. Может быть, я где-то утратила концентрацию, позволила сопернице вернуться в игру, а затем она прибавила. Такое случается. Я старалась действовать очень сосредоточенно и играть в свой теннис. Я боролась до конца, но этого оказалось недостаточно. Учиться никогда не поздно, я могу играть лучше. Я сражалась изо всех сил», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.