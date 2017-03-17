Веснина: Младенович проводит прекрасный сезон. Она набрала отличный ход

Россиянка Елена Веснина, одолевшая в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе американку Винус Уильямс со счётом 6:2, 4:6, 6:3, поделилась ожиданиями от встречи с француженкой Кристиной Младенович.
«Сейчас я ощущаю небольшую усталость. Конечно, это был непростой матч, особенно в психологическом плане, потому что когда ты выигрываешь сет, а затем уступаешь с брейком, то возвращаться в игру нелегко.
Кики проводит прекрасный сезон. Она набрала отличный ход, выиграла свой первый титул в Санкт-Петербурге, а затем дошла до финала в Акапулько. Матч будет сложным. Мы встречались пару раз, но уже два-три года назад. Так что теперь будет совершенно другая история.
Мне нужно подумать, как следует играть с ней. У меня уже есть пара мыслей. Она отлично действует в паре, может выходить к сетке, а также использует укороченные и резаные удары. Мне будет непросто, но, с другой стороны, я просто рада, что сыграю в полуфинале в Индиан-Уэллсе», — цитирует Веснину официальный сайт тура.