Веснина победила Младенович и вышла в финал в Индиан-Уэллсе

Россиянка Елена Веснина (14) стала первой финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинальном матче она уверенно обыграла француженку Кристину Младенович (28) — 6:3, 6:4. Во второй партии Веснина вела — 5:1, затем проиграла 3 гейма подряд, однако при счёте 5:4 всё же подала на матч.
Поединок продолжался 1 час 24 минуты. На счету Весниной 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. На счету Младенович 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В финале Веснина сыграет с победительницей второго полуфинала между чешкой Каролиной Плишковой (3) и россиянкой Светланой Кузнецовой (8).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию встречи Младенович — Веснина.