Чакветадзе: Шарапова хочет доказать, что может выигрывать и без таблеток

Экс-пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментаторподелилась ожиданиями от возвращения пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема»в WТА-тур после дисквалификации.«Шарапову не любят в том числе из-за того, что она сильная соперница, но просто я очень долго играла в туре, знаю всех девушек и то, какие между ними отношения. Некоторые себя позиционируют немного высокомерно и другим это не нравится. Мне позиция некоторых игроков понятна, но я её не поддерживаю.Мне хочется видеть Шарапову, вернувшуюся в топ-10, мне хочется увидеть, как она выигрывает турнир „Большого шлема“. У неё очень сильный характер. Я думаю, что она вернётся. Эта ситуация её задела, но я предполагаю, что теперь она хочет доказать всему миру, что и без таблеток она может снова выигрывать и, возможно, стать первой ракеткой мира», — рассказала Чакветадзе в эфире «Спорт FM».