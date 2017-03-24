Кузнецова и Младенович с победы стартовали на турнире в Майами в парном разряде

Россиянкаи француженкавышли во второй круг турнира в Майами в парном разряде. В первом раунде они обыграли представительницу Австралии Дарью Гаврилову и британку Йоханну Конту — 6:3, 6:3.Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету Кузнецовой и Младенович 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13. Гаврилова и Конта 1 раз ошиблись на подаче и использовали 1 брейковый шанс из 5.Соперницы Кузнецовой и Младенович по второму кругу станут известны позже.