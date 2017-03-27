Кузнецова и Младенович проиграли 1-й сет — 0:6, но вышли в 1/4 финала в Майами

Россиянкаи француженкавышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде. В матче второго круга они победили американку Ракель Атаво и Чань Хаочин из Тайваня (7) — 0:6, 7:5, [10:1].Поединок продолжался 1 час 10 минут. Кузнецова и Младенович подали навылет 1 раз и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. На счету Атаво и Хаочин 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.Соперницы Кузнецовой и Младенович по четвертьфиналу станут известны позже.