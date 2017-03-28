Халеп: мой отыгрыш доказывает, что я всё ещё могу играть в теннис

Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над австралийкой Самантой Стосур в четвёртом круге турнира в Майами со счётом 4:6, 7:5, 6:2 и оценила свою следующую соперницу — британку Йоханну Конту. По ходу второго сета Халеп уступала со счётом 2:5, но сумела взять 5 геймов подряд. Симона также отыграла один матчбол.
«Это был трудный матч, как я и ожидала. Мой отыгрыш получился отличным. Я очень им довольна. Подобный камбэк в последний раз мне удавался в 2014 году, в моём первом матче в Дохе с Канепи. Тогда я отыграла матчбол и вернулась в игру. Это доказывает, что я всё ещё могу играть в теннис.
Когда я проигрывала, то не думала ни о чём другом, кроме счёта. Я просто хотела бороться. Я не сдавалась и верила в свой шанс. Может, мне немного повезло, ведь я смогла отыграть матчбол. Но я сражалась для этого.
Матч с Контой также будет непростым. Она в хорошей форме сейчас, находится около топ-10 и играет здорово. Будет нелегко, но здесь все матчи непростые. Другого я не жду. У меня есть шанс на успешное выступление и победу. Завтра я смогу восстановиться. А затем выйду на корт с уверенностью в своих силах», — цитирует Халеп официальный сайт тура.