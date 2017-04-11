Кр. Плишкова: Винчи не в лучшей форме, это помогло мне победить в двух сетах

Чешка Кристина Плишкова прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Биле над итальянкой Робертой Винчи со счётом 6:4, 6:4.
«Я рада вернуться на турнир в зале, так как в таких условиях моя подача работает лучше. Думаю, я провела игру очень уверенно. У соперницы был лишь один брейк-пойнт, что очень здорово. Роберта не в лучшей форме, это помогло мне победить в двух сетах.
Я извлекла немало уроков из нашего матча в Дубае, а ещё больший опыт я получила, когда проиграла ей 1:6, 1:6 пять лет назад. Я знала, что её резаные удары просто великолепны. Она сегодня вновь это доказала, но мне помог полученный опыт. Этот корт отличается от других, но пока мне всё нравится», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.