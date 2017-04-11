Хаас: если я не буду пытаться выиграть матч, то не имеет смысла играть вообще

Немец Томми Хаас поделился впечатлениями после победы на старте турнира в Хьюстоне над американцем Райлли Опелкой со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 и рассказал о настрое на следующий матч — с американцем Джеком Соком.
«Приятно одерживать победы в таких матчах, особенно когда твоим соперником является столь молодой игрок, который ещё долго будет выступать в туре. Нервы, которые испытываешь, пытаясь выиграть матч, на тренировках не отработаешь. Ты можешь весь день провести на беговой дорожке, много заниматься в зале, но это не заменит ощущений во время игры. Надеюсь, я смогу успешно восстановиться и подготовиться к игре в среду.
Теперь я хочу победить Сока. Если честно, других вариантов не вижу. Если я не буду пытаться выиграть матч и сыграть на максимуме возможностей, то не имеет смысла играть вообще. Я просто хочу завершить карьеру на своих условиях и ещё раз насладиться любимыми турнирами», — цитирует Хааса официальный сайт тура.