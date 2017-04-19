Австралиец Танаси Коккинакис вернётся в тур в квалификации турнира в Мадриде, которая стартует 5 мая, сообщает пресс-служба соревнований. Он принимал участие в этих соревнованиях два года назад. Тогда Танаси в первом круге проиграл американцу Сэму Куэрри.

В 2017 году Коккинакис не провёл ни одного матча в одиночном разряде, но выиграл турнир в Брисбене в паре со своим соотечественником Джорданом Томпсоном. В 2015 году Танаси перенёс операцию на плече, а в прошлом году провёл лишь один матч из-за мышечной травмы.