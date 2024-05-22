Рахимова прошла в третий круг турнира WTA-250 в Марокко из-за снятия соперницы

Сегодня, 22 мая, закончился матч второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Марокко, где встретились итальянская теннисистка, 294-я в рейтинге WTA Камилла Розателло и российская теннисистка Камилла Рахимова, которая является 104-й ракеткой мира. Матч был остановлен из-за травмы Розателло, позже она снялась с турнира, и поединок завершился в пользу Рахимовой при счёте 4:0.

Матч продолжался 33 минуты. Начался он позже изначально заявленного времени. С начала поединка итальянская теннисистка не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Показатель подач навылет у обеих соперниц равен нулю.

Ранее теннисистки не встречались на корте ни разу. Рахимова на турнире была последним игроком, попавшим напрямую в основную сетку соревнований, а Розателло обошла соперниц на квалификационном турнире.

Теперь россиянка встретится с Элизабеттой Коччаретто из Италии.