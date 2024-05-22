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«Распростёртые для него объятия». Испанец Корретха — о Надале на «Ролан Гаррос»

«Распростёртые для него объятия». Испанец Корретха — о Надале на «Ролан Гаррос»
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Испанский теннисист, экс вторая ракетка мира Алекс Корретха заявил, что ждёт экс первую ракетку мира Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» и считает, что теннисист уже не должен никому ничего доказывать, а играть в своё удовольствие.

«Мы ждём Рафу, да. Распростёртые для него объятия. Все надеются, что он будет здоров, и мы знаем, что он готовится. Он тренировался на Шатрье, чтобы проверить себя, и я думаю, ему нужно отпустить это и просто использовать всё, что у него есть. Думаю, что сложно говорить со стороны, но я надеюсь, что он сможет просто приехать туда и сделать всё, что в его силах», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Напомним, ранее Надаль думал о том, чтобы продолжить карьеру в 2025 году. В 2024 году большинство турниров теннисист пропустил из-за процесса восстановления от травм. На грунте Надалю удалось сыграть два «Мастерса» в Италии и Испании. Теперь он готовится к «Ролан Гаррос» и смог выиграть тренировочный сет у Себастьяна Корды.

Отметим, что за свою карьеру Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» 14 раз.

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