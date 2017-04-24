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Серена Уильямс вернулась на первое место в рейтинге WТА

24 апреля 2017, понедельник. 10:21. Теннис

В обновлённом рейтинге WТА от 24 апреля американка Серена Уильямс вернулась на первое место, опередив немку Анжелику Кербер. Россиянка Светлана Кузнецова осталась на девятой позиции.

Рейтинг WTA. 24 апреля

1 (2). Серена Уильямс (США) — 7010.
2 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 6925.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020.
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065.
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5021.
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4691.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330.
8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4205.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025.
10 (10). Мэдисон Кис (США) — 3857.
...
14 (15). Елена Веснина (Россия) — 2925...
16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2475...
29 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1630...
43 (44). Екатерина Макарова (Россия) — 1250...
75 (77). Евгения Родина (Россия) — 783...
77 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 775...
88 (91). Екатерина Александрова (Россия) — 680.
89 (92). Ирина Хромачёва (Россия) — 680.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Серена Уильямс
Новости. Теннис
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