Чакветадзе: Шарапова через год может стать первой ракеткой мира

Экс-пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от возвращения пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» Марии Шараповой в WТА-тур после дисквалификации.

«Я считаю, что Шарапова будет биться за лидирующие позиции в рейтинге, потому что она суперкрутая спортсменка, у неё крутой характер, она просто боец. Я думаю, что через год она уже точно вернётся в десятку и может стать первой ракеткой мира.

Конечно, годичная пауза — это долгое отсутствие, но спорстмены по-разному возвращаются. Некоторые сразу выигрывают титулы. Посмотрим", — рассказала Чакветадзе в эфире «Русского радио».