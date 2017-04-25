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Чакветадзе: Шарапова через год может стать первой ракеткой мира

25 апреля 2017, вторник. 10:51. Теннис

Экс-пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от возвращения пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» Марии Шараповой в WТА-тур после дисквалификации.

«Я считаю, что Шарапова будет биться за лидирующие позиции в рейтинге, потому что она суперкрутая спортсменка, у неё крутой характер, она просто боец. Я думаю, что через год она уже точно вернётся в десятку и может стать первой ракеткой мира.

Конечно, годичная пауза — это долгое отсутствие, но спорстмены по-разному возвращаются. Некоторые сразу выигрывают титулы. Посмотрим", — рассказала Чакветадзе в эфире «Русского радио».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анна Чакветадзе Мария Шарапова
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
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