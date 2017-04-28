Шарапова: русский перевод моей книги выйдет вслед за оригиналом на английском

На пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира в Штутгарте российская теннисистка Мария Шарапова с удовольствием ответила на вопросы о своей книге «Неудержимая. Моя жизнь до сегодняшнего дня» и своём сладком бизнесе – продаже конфет под брендом Sugarpova.

«Моя книга выходит в сентябре. Она обязательно появится и в русском переводе. Когда именно — я не знаю, но надеюсь, что вслед за оригиналом на английском.

В России уже есть почтовая доставка моей продукции Sugarpova", — сказала Шарапова на пресс-конференции.