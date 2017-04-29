Чакветадзе: для Шараповой это была хорошая разминка перед «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе прокомментировала возвращение пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» Марии Шараповой в WТА-тур после дисквалификации. Шарапова дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, где уступила француженке Кристине Младенович.

«Для Маши это рабочий результат, после такого долгого перерыва в теннисе — это большой плюс. Она выиграла первый сет, но дальше, к сожалению, не смогла удержать преимущества, так как француженка была более сыграна, на фоне этого ей и удалось пройти дальше. Для Маши это была хорошая разминка перед «Ролан Гаррос» и остальными турнирами. Можно сказать, что возвращение удалось», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.