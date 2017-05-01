Хаас одержал волевую победу над Стаховским на старте турнира в Мюнхене

Немецкий теннисист Томми Хаас пробился во второй круг турнира в Мюнхене, в трёх сетах одолев представителя Украины Сергея Стаховского со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Томми 4 раза подал навылет и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований 39-летний уроженец Гамбурга, выигравший за свою карьеру 15 турниров ATP в одиночном разряде, поспорит со своим соотечественником Яном-Леннардом Штруффом (7).