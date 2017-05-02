Блинкова и Листер вышли в 1/4 финала турнира в Рабате, отыгравшись с 1:6, 0:4

Россиянка Анна Блинкова и представительница Швеции Корнелия Листер (Q) пробились в четвертьфинал турнира в Рабате в парном разряде, одолев голландку Лесли Керкхове и Лидию Морозову из Беларуси со счётом 1:6, 6:4, [10:7]. По ходу встречи Блинкова и Листер уступали 1:6, 0:4. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Анна и Корнелия трижды подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал Блинкова и Листер поспорят с чешкой Барборой Крейчиковой и россиянкой Аллой Кудрявцевой (4).