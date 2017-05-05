Мюллер: я был расстроен поражениями на грунте, в этот раз стал действовать иначе

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер поделился впечатлениями после победы во втором круге турнира в Эшториле над местным обладателем «уайлд-кард» Педро Соузой со счётом 6:3, 6:2.

«Побеждать хочется на любом корте, так что я был расстроен проигрышами на грунте в последние годы. Но в этом сезоне я стал действовать иначе и отправился в Монако за несколько дней до начала соревнований. Я провёл пару хороших матчей в Монте-Карло и теперь отлично выступаю здесь, так что всё сработало», — цитирует Мюллера официальный сайт тура.