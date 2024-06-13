Надаль рассказал, почему пропустит Уимблдон

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, почему не выступит на Уимблдоне в этом году.

«На послематчевой пресс-конференции на «Ролан Гаррос» меня спросили о моём летнем календаре, и с тех пор я тренируюсь на грунте. Вчера было объявлено, что я сыграю на летних Олимпийских играх в Париже — моей последней Олимпиаде.

С этой целью мы считаем, что лучше для моего тела — не менять покрытие и до тех пор продолжать играть на грунте. Именно по этой причине я пропущу участие в чемпионате этого года на Уимблдоне», — написал Надаль в социальных сетях.

В среду, 12 июня, бывший испанский теннисист, экс третья ракетка мира и финалист «Ролан Гаррос» — 2013 Давид Феррер заявил, что Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон, который который пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания).