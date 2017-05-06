Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Мадриде сыграет с итальянкой Робертой Винчи. Поединок начнётся в 12:00 по московскому времени. В очном противостоянии счёт равный — 1-1. На данный момент Дарья занимает 28-е место в рейтинге WТА, а Роберта — 36-е.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Винчи в Мадриде.

Победительница этой встречи во втором круге сыграет либо с румынкой Симоной Халеп (3), либо с чешкой Кристиной Плишковой.