Беллис может сыграть с Павлюченковой во втором круге турнира в Мадриде

Американка Катрин Беллис в первом круге турнира в Мадриде оказалась сильнее австралийки Дарьи Гавриловой со счётом 7:5, 5:7, 6:2. Следующей оппоненткой 18-летний уроженки Сан-Франциско, занимающей 59-е место в рейтинге WТА, станет либо россиянка Анастасия Павлюченкова (13), либо румынка Сорана Кырстя (WС).

Француженка Кристина Младенович (14) на отказе хорватки Аны Конюх вышла во второй круг, где встретится с американкой Лорен Дэвис, переигравшей Монику Пуиг из Пуэрто-Рико — 6:3, 4:6, 7:6 (7:3). Ана отказалась от продолжения борьбы при счёте 7:5, 3:6.