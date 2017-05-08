Мюллер: в финале Карреньо-Буста был слишком хорош

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер прокомментировал своё поражение в финале турнира в Эшториле от испанца Пабло Карреньо-Бусты со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Для 25-летнего уроженца Хихона этот титул стал третьим в карьере. Мюллер за карьеру выиграл один турнир ATP — в Сиднее (2017).

«Я хорошо провёл второй сет, но поначалу мне было сложно войти в игру. Соперник оказывал на меня большое давление и допускал не так много ошибок. Думаю, я мог сыграть лучше, но Пабло был слишком хорош сегодня», — приводит слова Мюллера официальный сайт тура.