Кирьос вышел во 2-й круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Багдатиса

Австралиец Ник Кирьос, получивший от организаторов 16-й номер посева, вышел во второй круг турнира в Мадриде, в двух сетах обыграв киприота Маркоса Багдатиса со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. 22-летний уроженец Канберры Кирьос, занимающий 20-е место в рейтинге АТР, 14 раз подал навылет и реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету 31-летнего Багдатиса, расположившегося на 64-й позиции в мировой теннисной классификации, четыре эйса и одна ошибка на подаче.