Халеп победила Винчи в Мадриде, уступая 2:5 в третьем сете

Румынка Симона Халеп (3) во втором круге турнира в Мадриде одержала волевую победу над итальянкой Робертой Винчи со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:2). Поединок продолжался 1 час 55 минут. 25-лентяя уроженка Констанцы, занимающая восьмое место в рейтинге WТА, по ходу третьей партии уступала 2:5, но смогла добиться итогового успеха. Симона сделала 4 эйса и 3 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 7, проиграв 4 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Халеп поспорит с австралийкой Самантой Стосур (16).