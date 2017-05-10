Халеп: сложно оставаться позитивной, проигрывая 2:5 в третьем сете

Румынка Симона Халеп, переигравшая во втором круге турнира в Мадриде итальянку Роберту Винчи со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:2), рассказала, как ей удалось отыграться со счёта 2:5 в третьей партии.

«Играть с Робертой очень сложно. Тяжело отвечать на её резаные удары. Она хорошо подавала и сильно била с форхенда. Роберта играла невероятно. Я была близка к поражению, но продолжала бороться, не сдавалась и сохраняла концентрацию. Это сделало данную победу ещё более значимой для меня.

Даже уступая, я продолжала оставаться позитивной. Это сложно, когда ты проигрываешь 2:5, но я просто настраивалась на каждый следующий розыгрыш и не думала о счёте. Такие победы всегда придают уверенности", — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.