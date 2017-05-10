В Мадриде проходит матч второго круга турнира серии «Мастерс-1000» между испанцем Николасом Альмагро (WC) и сербом Новаком Джоковичем (2). Первый сет остался за второй ракеткой мира — 6:1, во втором сильнее оказался хозяин кортов — 6:4.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию третьего сета этого матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Альмагро — Джокович в Мадриде

Победитель этого матча за выход в четвертьфинал поспорит либо с французом Жилем Симоном, либо с представителем Испании Фелисьяно Лопесом.