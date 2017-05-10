Младенович разгромила Доден на пути в четвертьфинал турнира в Испании

Француженка Кристина Младенович (14) в третьем круге турнира в Мадриде разгромила свою соотечественницу Осеан Доден (Q) со счётом 6:2, 6:1. Поединок продолжался всего 58 минут. 23-летняя уроженка Сен-Поль-Сюр-Мер, занимающая 17-е место в рейтинге WТА, 11 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, отыграла все 3 брейк-пойнта и сделала 4 брейка. Её оппонентка сделала 1 эйс и 7 двойных.

В четвертьфинале Младенович сыграет с румынкой Сораной Кырстей (WC), которая оказалась сильнее японки Мисаки Дои — 7:5, 3:6, 6:1.